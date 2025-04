Köln - Annette Frier (51) hat Papst Franziskus als humorvoll erlebt. Die Schauspielerin war im Juni 2024 zusammen mit anderen Humoristen aus aller Welt wie Hollywood-Star Whoopi Goldberg und Late-Night-Talker Jimmy Fallon zu einer Audienz bei dem Pontifex im Vatikan eingeladen.

Franziskus habe bei dieser Gelegenheit über Humor referiert. „Und dann zog er so 'ne lange Nase Richtung seiner Kardinäle und streckte denen die Zunge raus“, sagte Frier der Deutschen Presse-Agentur.

„Und entsprechend bekam er von einer Bank von Kardinälen, die zu seiner Rechten saßen, auch so 'ne Grimasse zurück.“ Das sei wahnsinnig lustig gewesen und habe überhaupt nicht in die heiligen Hallen gepasst. „Das war so ein Kindergarten-Moment der Heiterkeit. Das hat mir gut gefallen.“

Der an Ostermontag gestorbene Papst wird an diesem Samstag in Rom beigesetzt.