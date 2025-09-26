Im einzigen Heimspiel während des Oktoberfestes schenkt der FC Bayern dem alten Rivalen Werder Bremen ein 3:0 ein. Der Mann des Abends ist mal wieder Torjäger Kane.

München - Werder Bremen hat im alten Nord-Süd-Klassiker beim FC Bayern die erwartete Niederlage kassiert. Trotz des klaren 0:4 (0:2) in München zeigten die Bremer phasenweise eine gute Leistung. Besonders Bundesliga-Debütant Karl Hein aus Estland überzeugte im Tor - und war dennoch gegen den Mann des Abends machtlos.

Denn Bayern-Torjäger Harry Kane traf auch beim einzigen Heimspiel während des 190. Münchner Oktoberfestes vor 75.000 Zuschauern munter weiter. Nach dem 1:0 durch Jonathan Tah (22. Minute) verwandelte der Mittelstürmer zunächst auch seinen 18. Strafstoß in der Bundesliga eiskalt (45.+1). Und dann legte ihm Luis Díaz nach feiner Vorarbeit noch Saisontor Nummer zehn auf (65.).

Im 104. Pflichtspiel für die Bayern war es das 100. Tor von Kane! Damit schrieb er Geschichte in Europas Topligen: Erling Haaland (bei Manchester City) und Cristiano Ronaldo (in seiner Zeit bei Real Madrid) brauchten jeweils 105 Spiele für 100 Treffer. Das 4:0 schoss der Österreicher Konrad Laimer (87.).

Wer soll Kane und Co. national stoppen? Die tapferen Bremer konnten es nicht, auch wenn Estlands Nationaltorwart Hein im Werder-Tor klasse hielt. Zweimal parierte er glänzend gegen Kane, auch einen Schuss von Serge Gnabry hielt der 23-Jährige famos. „Der kann schon halten“, hatte Werder-Trainer Horst Steffen vor dem Anpfiff bei Sky gesagt.

Auch Kimmich feiert einen Rekord

Überraschend fehlte Joshua Kimmich erneut in Bayerns Startelf. Trainer Vincent Kompany erklärte das mit zwei Tagen Trainingspause des DFB-Kapitäns wegen einer Erkrankung. Es reichte aber noch zur Einwechslung nach einer Stunde und so zu einem Rekord: Im 300. Bundesligaspiel feierte Kimmich den 218. Sieg - das ist top!

Kimmichs Platz im Mittelfeld durfte an der Seite von Leon Goretzka (ebenfalls 300. Ligaspiel) Neuzugang Tom Bischof einnehmen. Der 20-Jährige tat dies sehr couragiert. Er forderte Bälle, er erkämpfte Bälle. Und er verteilte sie klug.

Im Fokus stand aber natürlich wieder Kane. Mit einem Fehlversuch legte der Bundesliga-Torschützenkönig los. Den schmeichelhaften Elfmeter provozierte der Torjäger geschickt, als Werder-Kapitän Marco Friedl ihn im Strafraum ungestüm attackierte. Vom Punkt verlud er gewohnt souverän Torwart Hein.

Bremens Feldspieler waren weitgehend mit Verteidigen beschäftigt. Offensive Momente waren rar, wie bei einem Schuss von Yukinari Sugawara, bei dem Manuel Neuer im Tor die Arme hochreißen musste (58.).

Werder wehrte sich nach Kräften gegen ein Münchner Starensemble, das anders als in den Heimspielen zuvor gegen RB Leipzig (6:0) und den HSV (5:0) bei der Torausbeute ausnahmsweise einige Nachlässigkeiten offenbarte. Am achten Sieg im achten Pflichtspiel der Saison änderte das freilich nichts.