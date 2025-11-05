Die NFL ist angekommen in der Hauptstadt. Ab sofort prangt ein überdimensionales Wandgemälde mitten in der Stadt. Was ist zu sehen?

Berlin - Mit der Enthüllung eines riesigen Wandgemäldes hat die nordamerikanische Football-Liga NFL ihre Festtage in Berlin eingeleitet. Das etwa 1.000 Quadratmeter große Kunstwerk am S-Bahnhof Savignyplatz ist eines der größten überhaupt in der Hauptstadt und zeigt neben dem gebürtigen Berliner und ehemaligen Colts-Profi Björn Werner den Berliner Bären in Football-Montur.

„Als Berliner Junge, der hier aufgewachsen ist, fühlt sich das einfach irre an. Auf diesen Straßen habe ich geträumt, gearbeitet, gekämpft. Und jetzt hängt da mein Bild. In meiner Heimat“, schrieb Werner auf Instagram. Bis mindestens Ende 2026 soll das Werk an der Hauswand bleiben.

9 Künstler, 30 Tage

Die Wahrzeichen der Stadt wie der Fernsehturm, das Olympiastadion und der Berliner Dom sind ebenfalls auf dem Bild verewigt. Neun Menschen haben rund 30 Tage an dem Bild gearbeitet, wie Künstler Fix77 erklärte.

Schon in den Tagen vor dem Duell der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons am Sonntag (15.30 Uhr/RTL) im Olympiastadion steht Berlin ganz im Zeichen des Footballs. Mit riesigen Fan-Zonen, Meet-and-Greets mit früheren Profis, Team-Pubs und Mitmachaktionen auf einem Spielfeld am Brandenburger Tor will die NFL die Hauptstadt in Football-Stimmung versetzen.