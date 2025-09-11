Die Feuerwehr wird am Abend in die Gemeinde Boitzenburger Land gerufen. Dort brennen Hunderte Strohballen. Die Kriminalpolizei ermittelt - und schließt Brandstiftung nicht aus.

Thomsdorf - Auf dem Gelände einer Milchviehanlage in der Gemeinde Boitzenburger Land (Landkreis Uckermark) haben etwa 1.000 Strohballen gebrannt. Einer ersten Schätzung zufolge richteten die Flammen am Mittwochabend einen Schaden von rund 50.000 Euro an, wie die Polizei mitteilte. Die Stallungen blieben von den Flammen unberührt, auch Tiere wurden nicht verletzt.

Wie es zu dem Feuer in der Nähe der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kam, war zunächst nicht klar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Brandstiftung sei nicht auszuschließen, hieß es in einer Mitteilung. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Am Donnerstag lief jedoch noch die Suche nach Glutnestern, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.