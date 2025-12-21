So schwach hat man Schalke 04 in dieser Hinrunde selten gesehen. In Braunschweig verliert der Herbstmeister völlig verdient. Die Torschützen der Eintracht kennt man bei Schalke sehr gut.

Braunschweig - Herbstmeister FC Schalke 04 hat eine erfolgreiche Zweitliga-Hinrunde mit einem schwachen Auftritt beendet. Der Tabellenführer verlor beim Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig verdient mit 1:2 (0:0).

Beide Braunschweiger Tore schossen zwei ehemalige Schalker: Mehmet Aydin traf in der 60., Sidi Sané in der 85. Minute. Die enttäuschenden Schalker kamen durch Soufiane El-Faouzi (88.) nur noch zum Anschlusstreffer.

Schalker Filiale in Braunschweig

Vor 23.080 Zuschauern spielte der Tabellenführer gegen eine Art eigener Filiale. Braunschweigs Trainer Heiner Backhaus ist ehemaliger Jugendspieler und lebenslanger Fan von S04. Und Aydin ist einer von acht ehemaligen Schalkern im Kader der Eintracht.

Trotzdem schenkte der Abstiegskandidat dem Spitzenreiter nichts. Leon Bell Bell hatte in der 11. Minute die Großchance zur Führung. Die Braunschweiger machten schon in der ersten Halbzeit den gefährlicheren Eindruck.

Zwischenzeitlich verlor das Spiel deutlich an Niveau. Bezeichnend dafür eine Szene aus der 54. Minute: Braunschweigs Erencan Yardimci hätte nach einem Steilpass von Robin Heußer allein auf das Tor zulaufen können, wurde aber von einem eigenen Mitspieler aus dem Tritt gebracht.

Braunschweigs Conteh vom Platz getragen

Die Eintracht blieb jedoch dran. Erst vergab erneut Bell Bell eine gute Chance (58.). Dann traf Aydin. Und wieder nur zwei Minuten später verpasste Christian Conteh bei einem Konter den Doppelschlag (62.).

Erst danach war auch von den Schalkern offensiv etwas zu sehen. Moussa Sylla köpfte nach einem Eckball knapp über das Tor (67.). Nach dem 1:2 warf der Herbstmeister alles nach vorn. Bitter für Braunschweig: Der starke Conteh musste mit einer Knieverletzung vom Platz getragen werden (73).