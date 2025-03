Wer Lotto spielt und nicht direkt gewinnt, tut doch etwas Gutes für gemeinnützige Projekte. Ein Teil der Einsätze fließt so in Sport, Kultur und kirchliche Denkmalpflege.

Magdeburg - Lotto-Toto Sachsen-Anhalt hat 1,32 Millionen Euro Fördermittel für 43 gemeinnützige Vorhaben im Land freigegeben. In die Förderbereiche Sport, Kultur und kirchliche Denkmalpflege fließt jeweils rund ein Drittel des Geldes, wie eine Sprecherin in Magdeburg mitteilte. Geld bekommen etwa die Altmark-Festspiele (24. Mai bis 6. September), die Deutschen Drachenbootmeisterschaften Mitte Juni in Halle, sowie der Denkmalpflegeverein Harbke für Sicherungs- und Sanierungsarbeiten am dortigen Schloss.

Die Fördermittel stammen aus den Spieleinsätzen für Produkte von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt. Von jedem eingesetzten Euro kommen rund 20 Cent gemeinnützigen Projekten im Land zugute. Mehrfach im Jahr werden die Fördermittel bewilligt. Im vergangenen Jahr hatte Lotto-Toto Sachsen-Anhalt 397 Projekte mit 6,983 Millionen Euro gefördert.