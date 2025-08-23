Nach einem Remis und einem Sieg kassiert Cottbus die erste Niederlage in der Liga. Vor allem der Auftritt im ersten Spielabschnitt war desaströs.

Sinsheim - Energie Cottbus hat die erste Niederlage in der neuen Saison in der dritten Fußball-Liga kassiert. Nach einem schwachen Auftritt unterlag die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz beim Aufsteiger TSG 1899 Hoffenheim II verdient mit 1:4 (0:3).

Gegen die U23 des Bundesligisten fehlte den Lausitzern im Dietmar-Hopp-Stadion besonders in der ersten Hälfte jegliches Zweikampfverhalten. Beinahe unbedrängt konnten Doppeltorschütze Luka Duric (8./17.) und Paul Hennrich (39.) einschießen. Immer wieder drangen die Hoffenheimer ohne große Gegenwehr bis in den Cottbuser Strafraum. Energie-Torhüter Alexander Sebald, der den verletzten Elias Bethke vertritt, verhinderte gar einen noch höheren Rückstand.

Ehrentreffer durch Cigerci

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Deniz Zeitler auf 4:0 für Hoffenheim (53.). Den Cottbuser Ehrentreffer verhinderte zunächst TSG-Torwart Lukas Petersson, der zweimal gegen Erik Engelhardt parierte (59./67.). Nach Foulspiel an Jonas Hofmann gelang Tolcay Cigerci vom Elfmeterpunkt der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand (69.). Weiter geht es für Energie Cottbus am kommenden Sonnabend (30. August, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt.