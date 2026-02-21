Die Fußballerinen von Jena bleiben am Tabellenende. Nach einer desolaten Leistung in Nürnberg steht der Klassenerhalt infrage.

Jena - Die Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena nähern sich sieben Spieltage vor Schluss dem Abstieg aus der Bundesliga an. Am 19. Spieltag erlebte die Mannschaft von Trainer Florian Kästner beim 1:5 (0:4) beim Tabellenelften 1. FC Nürnberg ein Debakel. Bereits zur Halbzeit war die Partie im Max-Morlock-Stadion nach Toren von Clara Fröhlich per Elfmeter (11. Minute), Luisa Guttenberger (29.), Emöke Papai (34.) und Nastassja Lein (45.+1) entschieden.

Die Gäste aus Thüringen zeigten zu keiner Zeit eine Leistung auf Bundesliganiveau und wiesen in der ersten Spielhälfte eine Passquote von unter 50 Prozent auf. Nach dem Seitenwechsel schonte Nürnberg frühzeitig Kräfte. Die kurz zuvor eingewechselte Aneta Polaskova sorgte eine Minute vor dem Ende für das fünfte Tor der Gastgeber. Josephine Bonsu erzielte den Ehrentreffer (90.+3).