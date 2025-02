Der 1. FC Magdeburg legt in der Abwehr nach. Aus Augsburg kommt Patric Pfeiffer, der dafür aus Bern zurückgeholt wird.

Patric Pfeiffer wird an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat kurz vor Ende des Transferfensters Patric Pfeiffer vom FC Augsburg ausgeliehen. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger war zuletzt an Young Boys Bern ausgeliehen. In seiner Jugend wurde der 1,96-Meter große Verteidiger beim Hamburger SV ausgebildet, unter anderem in der U17 des heutigen FCM-Trainers Christian Titz.

„Es freut mich, dass Patric ab sofort bei uns spielt. Er ist mit seinen Fähigkeiten ein kompletter Innenverteidiger und bringt eine gute Größe mit“, sagte Titz, während Sportchef Otmar Schork nach der Ausleihe von Andi Hoti Bedarf in der Abwehr gesehen hat: „Mit Patric bekommen wir einen zweitligaerfahrenen Spieler, der uns auch sofort weiterhelfen kann.“