Der 1. FC Magdeburg bereitet sich in der Türkei auf die Rückrunde in der zweiten Liga vor. Nationalspieler Musonda erhält eine Pause.

Side/Türkei - Mit einer Doppeleinheit startet das Trainingslager von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg im türkischen Side. Um 10.15 Uhr und um 16.00 Uhr bittet Trainer Petrik Sander die mitgereisten drei Torhüter und 24 Feldspieler auf den Platz am Arslan Zeki Demirci Sports Complex. Bis zum 10. Januar wird am Feinschliff für die Rückrunde gearbeitet.

Neben taktischen Trainingseinheiten steht am 6. Januar ein Testspiel gegen den schweizerischen Erstligisten FC Winterthur auf dem Programm. Nicht im Trainingslager dabei ist Lubambo Musonda. Der Abwehrspieler hatte durch seine Teilnahme am Afrika-Cup mit Sambia keine freien Tage über Weihnachten und soll jetzt nach dem Ausscheiden in Magdeburg regenerieren. Mit der Aufnahme der Vorbereitung auf das erste Rückrundenspiel bei Eintracht Braunschweig am 16. Januar wird Musonda ins Mannschaftstraining zurückkehren.