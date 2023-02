Magdeburg (dpa) – - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg will beim Auswärtsspiel am Sonntag (113.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 das fortführen, was man bei der 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli 70 Minuten lang gut gemacht hat. „Wir müssen unsere Dominanz mit dem Ball ausspielen und dürfen uns nicht so sehr fallen lassen“, sagte Trainer Christian Titz im Rückblick. Hannover würde in den vergangenen Wochen sehr variabel spielen, darauf müsse man sich einstellen, bemerkte der Coach.

Begleitet wird der FCM am Sonntag von rund 10.000 Fans ins nahegelegene Hannover. „Es wird uns helfen und es gibt uns Kraft, wenn wir so eine Unterstützung haben“, sagte Titz. In Vorbereitung auf das Spiel spielte aber in erster Linie eine Rolle, wie man Hannover erwartet, wie man dagegen vorgehen müsse, sagte Titz.

Besonderes Augenmerk müsse auf die eigene Chancenverwertung gelegt werden. Das Spiel gegen St. Pauli hätte nicht verloren werden müssen. „Da hätten wir den Sack zumachen müssen“, sagte Titz und forderte eine bessere Effektivität.