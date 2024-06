Magdeburgs Ersatztorhüter Kruth wird für seine gute Entwicklung belohnt. Er gehört weiter dem Profikader des FCM an.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Noah Kruth vorzeitig verlängert. Der 21 Jahre alte Torhüter kam 2018 aus dem Nachwuchs des SV Meppen an die Elbe. „Er hat sich sehr schnell zur Nummer zwei im Lizenzspielerkader entwickelt und wir sehen für die Zukunft sehr viel Potenzial in ihm. Gerade im Torwartbereich macht sich die gute Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum bemerkbar, die von Matthias Tischer federführend koordiniert wird“, sagte Sportchef Otmar Schork am Freitag, ohne nähere Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen. Der 1,86 Meter große Kruth war zwar konstant im Profikader, spielte jedoch nur für die U23-Mannschaft des FCM.