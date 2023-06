Magdeburg - Der Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich für die kommende Saison in der Offensive verstärkt. Wie der Club am Dienstag mitteilte, kommt Xavier Amaechi vom Hamburger SV zum FCM. Der 22 Jahre alte Engländer war 2019 nach Hamburg gewechselt, setzte sich dort jedoch nicht durch. In dieser Zeit wurde Amaechi an den Karlsruher SC und die Bolton Wanderers verliehen.

„Xavier ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, der sehr viel Potenzial mit sich bringt. Sein bisheriger Weg verlief auch aufgrund von Verletzungen noch nicht so rund. Wir sind davon überzeugt, dass er zu unserer Spielphilosophie passt und unsere Offensive beleben wird“, sagte Sportchef Otmar Schork.