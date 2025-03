Zur Demonstration am 1. Mai in Berlin ist ein Redetext der früheren RAF-Terroristin Klette eingeplant.

Berlin - Bei der linksradikalen Demonstration am 1. Mai in Berlin soll ein Redebeitrag der im Gefängnis sitzenden mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette verlesen werden. Das kündigte das Bündnis der Veranstalter an. Klette sei als Rednerin für die Demonstration am Abend angefragt worden. „Wenn Daniela Klette nicht persönlich erscheinen kann, werden wir ihren Redebeitrag verlesen“, hieß es.

Der Prozess gegen Klette vor dem Oberlandesgericht in Celle beginnt am 25. März. Ihr wird die Beteiligung an Raubüberfällen auf Geldtransporter und Supermärkte vorgeworfen. Die Veranstalter der Demonstration am 1. Mai in Berlin nannten das in ihrer Mitteilung „Enteignungsaktionen“.

Die Demonstration in Berlin soll wie im vergangenen Jahr vom Südstern in Kreuzberg nach Neukölln und wieder zurückführen. 2024 verlief der Zug der Demonstranten mit mehr als 11.000 Teilnehmern weitgehend ohne die Zwischenfälle oder Gewaltausbrüche, wie sie in Vorjahren üblich waren.