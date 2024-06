Görlitz - Bei einem Feuer in einer leerstehenden Wohnung in Görlitz ist ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, fing die Wohnung am Samstagabend kurz vor Mitternacht aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Es sei niemand verletzt worden, hieß es. In der Wohnung sei Unrat und Papier gelagert gewesen, so die Sprecherin.