Ein Fahrzeug entzündet sich in einer Garage. Plötzlich stehen das Fahrzeug und die Garage in Flammen.

Wasungen - Ein Fahrzeug hat sich in einer Garage in Wasungen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) entzündet und für den Vollbrand einer Garage gesorgt. Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, standen bereits das Fahrzeug und auch die Garage in Flammen. Der Sachschaden werde auf 100.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.