Katzhütte - Ein 36-jähriger Mann hat in einem Wald bei Katzhütte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Kontrolle über sein Quad verloren und sich überschlagen. Dabei wurde ein 12-jähriger Mitfahrer schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann selbst erlitt leichte Blessuren bei dem Unfall am Samstagabend. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille bei dem Mann.