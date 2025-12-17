Nach einem Überfall in Berlin erkennt ein 13-Jähriger drei mutmaßliche Täter auf Polizeifotos. Und auch der Polizei sind sie schon mehrfach aufgefallen.

Berlin - Mehrere jugendliche Räuber und Intensivtäter sind in Berlin von einem 13-jährigen Opfer wiedererkannt worden. Der 13-Jährige hatte am Sonntag bei der Polizei einen Überfall in Wedding angezeigt, wie mitgeteilt wurde. Die Täter hatten ihn geschlagen und seine Mütze gestohlen. Auf Fotos der Polizei erkannte er nun drei Jugendliche wieder.

Am Dienstag durchsuchte die Polizei Wohnungen eines 14-Jährigen und zweier 15-Jähriger in Gesundbrunnen und Neukölln. Die Polizei nahm die drei fest, zwei von ihnen waren als Mehrfachtäter der Polizei bekannt. Bei Durchsuchungen fanden Polizisten die Mütze sowie drei Handys. Der 15-jährige Intensivtäter war bereits in der vergangenen Woche der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt worden, da er als Verdächtiger einer Raubserie ermittelt worden war.