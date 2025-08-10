Der Rettungsdienst wird gerufen, weil ein Junge Probleme in einem See hat. Den Helfern gelingt es, ihn zu bergen - aber wenig später ist er tot.

Falkensee - Ein 13-Jähriger ist nach einem Unfall in einem Badesee gestorben. Der Junge war am Samstag in einem See in Falkensee (Kreis Havelland) schwimmen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Retter seien per Notruf darüber informiert worden, dass er in dem Gewässer nahe der Grenze zu Berlin Probleme habe. Die Einsatzkräfte zogen den Jungen aus dem Wasser und reanimieren ihn. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Dort starb er laut Polizei am frühen Morgen.