Der VfL Wolfsburg sucht einen neuen Sportdirektor. Nachdem zwei Kandidaten absagen, soll nun ein Nachfolger für Schindzielorz gefunden worden sein. Er kommt von einem Ligakontrahenten.

Berlin - Pirmin Schwegler (38) von Eintracht Frankfurt soll Medienberichten zufolge neuer Sportdirektor beim VfL Wolfsburg werden. Das berichteten der „Kicker“ und die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“. Demnach sollen sich die beiden Fußball-Bundesligisten geeinigt haben und der Wechsel noch in dieser Woche über die Bühne gehen.

Schwegler arbeitet seit Anfang des Jahres als Leiter Profifußball an der Seite von Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung bei seinem Ex-Verein Eintracht, wo er einst Kapitän war. Bei den Niedersachsen, die nach der Trennung von Sebastian Schindzielorz einen Nachfolger auf der Sportdirektor-Position suchen, wäre Schwegler künftig unter Geschäftsführer Peter Christiansen angesiedelt.

Zuvor hatten Andreas Schicker von der TSG 1899 Hoffenheim und Hannover-96-Geschäftsführer Marcus Mann dem VfL Wolfsburg eine Absage erteilt.