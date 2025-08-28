Das Dach des Hauses in der Reinhardtstraße ist akut einsturzgefährdet. Erste Hinweise gab es schon vor einigen Tagen – jetzt läuft ein Großeinsatz.

Berlin - Vom Einsatz in der Reinhardtstraße sind 13 Bewohner des gefährdeten Gebäudes betroffen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, wohnen noch mehr Menschen in dem Haus, waren aber am Morgen nicht anwesend und zum Beispiel im Urlaub. In dem fünfstöckigen Gebäude befinden sich ab dem ersten Obergeschoss aufwärts Wohnungen und ein Büro. Im Erdgeschoss sind Geschäfte.

Das Dach des Gebäudes ist nach Feuerwehrangaben einsturzgefährdet, das restliche Haus nach aktuellem Stand aber nicht. Das Technische Hilfswerk wird am Nachmittag damit beginnen, das Dach abzustützen und auch Teile des Dachs entfernen. Weil dabei Trümmerteile auf die Straße stürzen könnten, wird die Reinhardtstraße zwischen Friedrichstraße und Albrechtstraße stundenlang gesperrt.

Die Verschiebung des Dachstuhls ist der Feuerwehr zufolge schon vor einigen Tagen aufgefallen. Zunächst sei ein Statiker informiert worden. „Weil weitere Veränderungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde heute auch die Feuerwehr mit hinzugezogen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr ist seit 10.00 Uhr im Einsatz.