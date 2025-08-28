Monaco - Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen muss in der Champions-League-Ligaphase gegen die Top-Clubs Paris St. Germain und Manchester City ran. Die weiteren Gegner sind attraktiv, erscheinen aber machbar: Benfica Lissabon, FC Villarreal, Olympiakos Piräus, PSV Eindhoven, Newcastle United und der FC Kopenhagen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco.

Wie in der vergangenen Saison sind in der Vorrunde 36 Teams dabei. Jeder Club spielt achtmal und dabei viermal daheim und viermal auswärts. Die besten acht Vereine qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet.

Leverkusen spielt vom 16. September an zu Hause gegen Paris, Villarreal, Eindhoven und Newcastle. Die Auswärtspartien finden in Manchester, Lissabon, Piräus und Kopenhagen statt. Die genauen Ansetzungen der Spiele stehen noch aus. Die Vorrunde dauert bis Ende Januar 2026.