Eine Jugendliche will eine Straße überqueren, dann kommt es zur Kollision mit einem Auto. Das Mädchen wird auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt.

Stade - Eine 14-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Stade schwer verletzt worden. Ein 83 Jahre alter Autofahrer übersah am frühen Nachmittag offenbar eine rote Ampel und erfasste mit seinem Wagen die Jugendliche, die gerade die Straße überquerte, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen wurde auf die Fahrbahn geschleudert und nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht. Der Fahrer blieb bis auf einen Schock unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.