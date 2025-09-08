Ein 14-jähriger Junge fährt mit seinem Fahrrad plötzlich und unerwartet auf die Straße - und kollidiert dort mit einem Auto. Die Folgen für ihn sind ernst.

Hilter - Ein 14 Jahre alter Radfahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück schwere Verletzungen erlitten. Am Sonntagabend sei es in Hilter am Teutoburger Wald zum Zusammenstoß zwischen dem 14-Jährigen und dem Wagen einer 29 Jahre alten Autofahrerin gekommen, teilte die Polizei mit. Der Junge sei aus einer Einmündung plötzlich auf die Straße gefahren. Beim Zusammenstoß wurde der 14-Jährige schwer verletzt, er kam ins Krankenhaus. Die 29-Jährige blieb unverletzt.