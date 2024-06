In Eisleben gerät eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr rückt mit mehr als 50 Kameraden an.

Eisleben - In Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind wegen eines Wohnungsbrandes 14 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Der 21 Jahre alte Bewohner der Wohnung musste am Freitagabend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte am Samstag ein Polizeisprecher in Halle mit. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, Fensterscheiben waren zersprungen. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf etwa 40 000 Euro geschätzt. Zwei Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz mit elf Fahrzeugen und 52 Kameraden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.