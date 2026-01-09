weather schneefall
  3. Winterwetter: 15 Autos und drei Laster in Zetel festgefahren

Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
Winterwetter 15 Autos und drei Laster in Zetel festgefahren

Auf einer Straße in der Gemeinde Zetel geht nichts mehr. Auto um Auto bleibt wegen der Witterung stecken.

Von dpa 09.01.2026, 19:11
Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, den betroffenen Bereich zu meiden und alternative Routen zu nutzen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Zetel - In der Gemeinde Zetel (Landkreis Friesland) sind auf einer Straße zahlreiche Fahrzeuge wegen der Witterungsverhältnisse festgefahren. Insgesamt blieben dort 15 Autos und drei Lastwagen stecken, wie die Polizei mitteilte. Der betroffene Streckenabschnitt auf der Blauhander Straße ist derzeit nicht passierbar. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu meiden und alternative Routen zu nutzen.