Schneechaos auch am Hauptbahnhof Hannover, doch frieren muss hier niemand: Gestrandete bekommen im Aufenthaltszug Wärme, WLAN, Essen und Getränke. Manche nehmen das Schneechaos mit Humor.

Die Deutsche Bahn hat den Aufenthaltszug für Reisende abgestellt, die wegen des Winterwetters nicht mehr weiterreisen können.

Hannover - Die Deutsche Bahn hat wie schon in einigen anderen Bahnhöfen Deutschlands auch in Hannovers Hauptbahnhof einen Aufenthaltszug bereitgestellt. In diesem können gestrandete Reisende Schutz vor der Kälte suchen.

„Hier gibt es Strom, hier gibt es WLAN. Hier gab es zwischendurch auch schon Essen und Getränke. Und insofern hat man hier nichts auszustehen“, sagte der gestrandete Reisende Ingo Allerkamp im Aufenthaltszug. Personal der Deutschen Bahn verteilte Essen und Getränke in den Waggons.

Zahl der Nachtgäste im Aufenthaltszug ist unbekannt

Der Zug steht auch über Nacht zur Verfügung. Wie viele Menschen ihn über Nacht nutzen werden, konnte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage nicht abschätzen.

Einige Reisende nahmen die Situation in dem Zug auch mit Humor: „Jeder bemüht sich, und Deutschland versinkt im Schneechaos. Ist das nicht super!“, kommentierte ein weiterer Gast seinen ungeplanten Aufenthalt im Aufenthaltszug.

Aufenthaltszüge wurden auch in Hamburg, Kassel-Wilhelmshöhe, Magdeburg und Berlin bereitgestellt.