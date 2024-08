Eine Jugendliche verschwindet, dann wird ihre Leiche gefunden - sie stirbt einen gewaltsamen Tod. Das ist 39 Jahre her. Aber die Polizei lässt trotz der langen Zeit nicht locker.

Hannover - Im Januar 1985 verschwand eine 15-Jährige in Burgwedel bei Hannover, wenig später fanden Spaziergängerinnen ihre Leiche: 39 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der Schülerin erhofft sich die Polizei von der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“(21. August) neue Hinweise. Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe Cold Case habe in den vergangenen Jahren versucht, neue Hinweise zu erhalten, teilte die Polizei mit. Im Dezember 2023 habe es eine Plakat-Aktion im Raum Burgwedel und Isernhagen gegeben, auch seien Flyer verteilt worden. Neue Erkenntnisse habe dies aber nicht gebracht.

Nach Angaben der Polizei wurde die 15-Jährige am frühen Abend des 23. Januar 1985 zuletzt lebend gesehen, dann verschwand sie spurlos. Am 10. Februar 1985 fanden zwei Spaziergängerinnen schließlich die unbekleidete Leiche der Jugendlichen in einem Wald. Kurz zuvor waren Kleidungsstücke der vermissten Schülerin gefunden worden.

Zentral bei den damaligen Ermittlungen war früheren Angaben zufolge ein rotes Sweatshirt, das dem Opfer gehörte, nach dessen Verschwinden aber von einem der damaligen Verdächtigen getragen wurde. Der Verdacht erhärtete sich allerdings nicht. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls oder zur Ergreifung des Täters oder der Täterin führen, wurde eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.