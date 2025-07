Beim Abbiegen kollidiert ein Mofafahrer mit einem Auto. Was bisher bekannt ist.

Unfall in Notrup

Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Notrup - Ein 15 Jahre alter Mofa-Fahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Notrup (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Auch die Beifahrerin des am Unfall beteiligten Autos wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 15-Jährige wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht.

Auto und Mofa waren zusammengestoßen als der Mofafahrer in eine Vorfahrtsstraße einbog. Laut Polizei habe er dabei die Vorfahrt des herannahenden Autos missachtet, wodurch es zu dem Unfall gekommen sein soll.