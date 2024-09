Stendal - Rund 150.000 Besucher haben am Wochenende den Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal gefeiert. Die Veranstalter zogen nach dem dreitägigen Landesfest eine positive Bilanz und sind vor allem zufrieden, dass das Sicherheitskonzept aufging. Vor dem Hintergrund des islamistischen Anschlags auf einem Volksfest in Solingen (Nordrhein-Westfalen) war das Sicherheitskonzept vor dem Sachsen-Anhalt-Tag noch einmal verschärft worden.

Insgesamt seien 23 Straftaten festgestellt worden, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Stendal, Andreas Krautwald. Dies sei unterdurchschnittlich für eine solche Veranstaltung. Darunter seien mehrere Betäubungsmittel-Verstöße, Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung gewesen. Die Polizei ermittele darüber hinaus wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung. Details nannte die Polizei aus Gründen des Opferschutzes nicht. Über das gesamte Wochenende habe es rund 550 Personenkontrollen gegeben, die fast alle ohne Ergebnis geblieben seien, sagte der Behördenleiter. Die Gäste hätten sich auf die Veranstaltung vorbereitet.

Allein 10.000 Mitwirkende beim Sachsen-Anhalt-Tag

Es habe sich um ein weltoffenes, aufregendes und friedliches Fest gehandelt, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ute Albersmann. „Das war wirklich ein Landesfest, bei dem das ganze Land zusammenkommt“, sagte Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos).

Mit einem kilometerlangen Festumzug durch die Innenstadt von Stendal endete der 23. Sachsen-Anhalt-Tag am Sonntag. Die Vielfalt des Landes werde gut herübergebracht, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nachdem sich rund 3.000 Teilnehmende auf den Weg gemacht hatten.

Der zweistündige Festumzug, bei dem sich die unterschiedlichen Regionen in bunten Bildern präsentierten, gilt als Höhepunkt des größten Volksfestes in Sachsen-Anhalt. Vereine und Freiwillige aus dem ganzen Bundesland nahmen daran teil. Insgesamt beteiligten sich nach Veranstalterangaben 10.000 Menschen am Sachsen-Anhalt-Tag. Das nächste Landesfest findet 2026 in Bernburg statt.