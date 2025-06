Mitten in der Nacht bricht in einem Geräteschuppen ein Brand aus. Das Feuer greift auch auf ein Einfamilienhaus über.

150.000 Euro Schaden nach Brand in Wohnhaus und Schuppen

Rund 60 Feuerwehrleute bekämpfen ein Feuer in einem Wohnhaus und einem Schuppen. (Symbolbild)

Bei einem Feuer in einem Geräteschuppen und einem Einfamilienhaus im Landkreis Grafschaft Bentheim ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Zunächst sei der Brand in dem Schuppen aus ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe sich anschließend auf den Dachstuhl des angrenzenden Hauses ausgebreitet.

Alle Bewohner verließen das Haus und blieben unverletzt. Bei dem Einsatz in einem Wohngebiet in Neuenhaus waren nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag rund 60 Einsatzkräfte vor Ort.