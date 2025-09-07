Die ARD-Serie „Rote Rosen“ wird seit fast zwei Jahrzehnten in Lüneburg gedreht. Etwa 30 Prozent der Tagestouristen kommen wegen der Telenovela in die Hansestadt.

Lüneburg - Sieben Millionen Tagestouristen reisen jedes Jahr nach Lüneburg – einen großen Anteil daran haben die Fans der „Roten Rosen“. „Etwa 30 Prozent der Interessenten für Übernachtung oder Stadtführung kommen wegen der Rosen“, sagt Melanie-Gitte Lansmann von der Lüneburg Marketing GmbH. Das mache etwa 150.000 Übernachtungen aus. Seit fast 20 Jahren ist die Serie ein Hauptgewinn für das Marketing der Hansestadt mit dem mittelalterlichen Antlitz.

Nun gibt es sogar einen offiziellen Fotopoint auf der Brausebrücke mit Blick auf die Ilmenau und dem mondänen Hotel Bergström (in der Serie Drei Könige) an der Seite. Vor dem Logo der Telenovela drängeln sich die Besucher.

Sommer wie winters ist hier kaum ein Durchkommen, doch das stört „Rosen“-Produzent Jan Diepers nicht. „Ich glaube, dass die Serie ohne Lüneburg in der Qualität nicht möglich wäre“, sagt der 54-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, „die Stadt ist für uns das ideale Freilichtstudio“. Für die nächste Staffel habe man die Außenansichten sogar verdoppelt – weil es so gut ankommt.

Die Kneipendichte in der 80.000-Einwohner-Stadt ist hoch, die zahlreichen Restaurants sind gut besucht. Da profitieren die Einheimischen von den vielen Auswärtigen. „Die Leute sind stolz auf ihre "Rosen", sie beschweren sich nicht, wenn wir drehen“, erzählt Diepers. Im Sommer nächsten Jahres soll das 20-jährige Jubiläum der „Rosen“ in der ganzen Stadt gefeiert werden, die Planungen laufen bereits.