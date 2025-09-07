Gotha - Ein Linienbus hat am Samstag eine Dieselspur von Gotha bis zum Thüringer Wald verursacht, weil der Tankdeckel nicht verschlossen war. Eine Radfahrerin in Ohrdruf (Landkreis Gotha) rutschte auf der Spur aus, stürzte und verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Die Spur zog sich demnach kilometerweit durch mehrere Ortschaften bis nach Gräfenhain. Mehrere Feuerwehren und Straßenbauarbeiter mussten die Verschmutzung beseitigen.