2. Bundesliga 16.100 Euro Geldstrafe für Eintracht Braunschweig

Eintracht-Fans werfen in Elversberg Rauchkörper auf das Feld und geraten mit dem Ordnungsdienst aneinander. Das DFB-Sportgericht vermutet, dass Hannover-Anhänger vorher per Fernzündung am Werk waren.