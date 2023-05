Rinteln - In Rinteln (Landkreis Schaumburg) ist am Freitagnachmittag eine 16-jährige Fahrschülerin schwer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Jugendliche auf ihrem Motorrad unterwegs, als ein 44-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit ihr zusammenstieß. Daraufhin stürzte die Motorradfahrerin und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich.

Der 44-Jährige verlor laut Polizei die Kontrolle über sein Auto, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit auf das Fahrschulauto, das hinter der Jugendlichen fuhr, aufgefahren war. Bei dem Versuch abzubremsen, geriet er ins Schleudern und konnte den Zusammenstoß mit der jugendlichen Motorradfahrerin nicht verhindern.