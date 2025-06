Rochlitz - Die Polizei ermittelt gegen einen Kollegen aus den eigenen Reihen, nachdem bei einer Verfolgungsfahrt in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) ein 16 Jahre alter Mopedfahrer schwer verletzt worden ist. Der 24 Jahre alte Polizist soll den mit einem Moped flüchtenden Jugendlichen vom Fahrzeug gerissen haben, wie die Polizei mitteilte. Es habe sich gegen den Polizeimeister der Anfangsverdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit Körperverletzung im Amt ergeben. Zudem würden disziplinarrechtliche Konsequenzen geprüft.

Auch gegen den Jugendlichen laufen demnach Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, weil er bei seiner Flucht vor der Polizei am Dienstagabend einen Streifenwagen mit seinem Moped streifte und einen Betonkübel beschädigte.