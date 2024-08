Stolzenau - Ein 16-Jähriger soll mit einer Waffe einen Mitschüler an der Oberschule Mittelweser in der Gemeinde Stolzenau im Landkreis Nienburg/Weser bedroht haben. „Wir hatten eine Bedrohungslage in der Schule“, bestätigte eine Polizeisprecherin den Vorfall am Dienstag. Mehrere Streifenwagen seien daraufhin zu der Schule gefahren.

Der Junge habe aber vermutlich kurz die Schule verlassen und sei ohne die Waffe, bei der es sich vermutlich um eine Softairpistole handelte, in die neunte Klasse zurückgekehrt. Nun werde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, sagte sie. Zuvor hatte „Die Harke“ berichtet.