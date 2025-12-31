Schon bevor das Silvesterfeuerwerk erlaubt ist, registriert die Polizei Vorfälle mit illegal gezündeten Böllern. In Leipzig endet ein solcher Fall mit einer schweren Verletzung.

Ein in Deutschland nicht zugelassener Silvesterböller ist einer 16-Jährigen in Leipzig zum Verhängnis geworden. (Symbolfoto)

Leipzig - Beim Versuch, einen in Deutschland nicht zugelassenen Silvesterböller zu entzünden, ist ein 16 Jahre altes Mädchen in Leipzig schwer an der Hand verletzt worden. Die Jugendliche verlor durch die Explosion den kleinen Finger und Teile des Ringfingers, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der erste Versuch, den Böller in die Luft zu jagen, gescheitert. Danach habe die 16-Jährige einen zweiten Versuch unternommen, der ihr zum Verhängnis wurde. Sie wurde nach dem Unglück am Dienstag ins Krankenhaus gebracht.