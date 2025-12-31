Böllern ist zum Jahreswechsel eigentlich erst an Silvester erlaubt. Doch auch in diesem Jahr halten sich manche Feuerwerkfans nicht an die Regeln - und gefährden andere Menschen.

Zwei in Jena durch Silvesterraketen verletzte Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)

Jena - Silvesterraketen haben in Jena bereits vor dem Jahreswechsel zwei 25 und 26 Jahre alte Frauen verletzt. Sie wurden nach Angaben eines Polizeisprechers am Kopf von den Böllern getroffen, die am Dienstagabend wohl von einer Gruppe Jugendlichen im Stadtzentrum gezündet worden waren.

Eine Frau habe Gesichtsverletzungen erlitten, die andere habe über Schmerzen am Ohr geklagt. Sie wurden zunächst ins Krankenhaus gebracht. Ein 25-jähriger Mann sei leicht an der Hand verletzt worden.

Laut Polizei hatten Augenzeugen beobachtet, dass etwa fünf Jugendliche auf der zwischen zwei großen Einkaufspassagen gelegenen Straße Feuerwerkskörper gezündet hatten. Zunächst hatte der MDR berichtet.