16 Unfälle auf Thüringens Autobahnen bei Schnee.

Wintersturm „Elli“ sorgt für einige Unfälle auf Thüringens Autobahnen schon am Vormittag. Die Polizei warnt: Auch weiterhin werden Behinderungen durch Schnee und glatte Straßen erwartet.

Erfurt - Wintersturm „Elli“ hat auf den Autobahnen in Thüringen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Bis zum späten Vormittag hatten sich 16 Verkehrsunfälle ereignet, wie die Autobahnpolizeiinspektion mitteilte.

Beteiligt waren demnach 14 Autos und acht Lastwagen. Dabei blieb es glücklicherweise bei Sachschäden, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Bei allen Unfällen war die Ursache unangepasste Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn.

Im Laufe des Tages ist den Angaben zufolge weiterhin mit Schneefall und rutschigen Straßen zu rechnen, sodass es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen werde. Die Polizei bittet Autofahrer, vorsichtig zu fahren und ausreichend Zeit einzuplanen.