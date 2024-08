Im Landkreis Diepholz eskaliert ein Streit nach einem Fest. Ein Jugendlicher kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein Tatverdächtiger stellt sich später, will aber zuerst angegriffen worden sein.

Bruchhausen-Vilsen - Ein 17-Jähriger ist nach dem Besuch des Volksfestes Brokser Markt im Landkreis Diepholz von einem zunächst Unbekannten attackiert und schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, teilte die Polizei mit. Laut Zeugenbefragungen erhielt der Jugendliche in der Nacht zu Samstag mit einem Gegenstand einen Schlag gegen den Kopf. „Es könnte ein Bierkrug gewesen sein“, sagte ein Polizeisprecher. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz in Bruchhausen-Vilsen.

Zeugen zufolge wollte der 17-Jährige einer jungen Frau zu Hilfe eilen. Die junge Frau sei vermutlich von dem späteren Täter bedrängt beziehungsweise belästigt worden, schrieb die Polizei zunächst. Der ältere Mann habe sich von der Frau abgewendet und sei mit dem 17-Jährigen in Streit geraten.

Nach einem Zeugenaufruf meldete sich ein 39-Jähriger am Samstagnachmittag als der gesuchte Tatverdächtige bei der Polizei in Syke. Der Mann aus dem Landkreis Nienburg gab an, dass er zuerst angegriffen und auch verletzt worden sei. Erst danach habe er zugeschlagen. Der Verdächtige wurde nach der Vernehmung wieder entlassen.

Die Beamten erhoffen sich jetzt Aufklärung von der jungen Frau, der der 17-Jährige zur Hilfe gekommen sein soll. Sie wird noch gesucht.