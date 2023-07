Dresden - Ein Unbekannter hat sich in Dresden an einer 17-Jährigen sexuell vergangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die junge Frau am späten Dienstagabend auf den Elbwiesen im Stadtteil Zschieren unterwegs, als sie von einem etwa 30 Jahre alten Mann mit Bart zu Boden gerissen wurde. Anschließend habe er sich an ihr vergangen. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Verdächtige in Nähe des Tatortes gesehen haben.