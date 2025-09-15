Ein 17-Jähriger wird mit schweren Brandverletzungen im kleinen Ort Zechin im Osten Brandenburgs gefunden. Die Polizei muss klären, was dahintersteckt.

Zechin - Die Polizei ermittelt zum Fall eines schwer verletzten 17-Jährigen in Zechin im Kreis Märkisch-Oderland und will die Hintergründe klären. Eine Zeugin habe den jungen Syrer am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Schulstraße gefunden. Wie ein Sprecher der Polizei am Nachmittag sagte, erlitt der 17-Jährige schwere Brandverletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus. Die Kriminalpolizei wolle nun klären, was an diesem Abend geschah.

Es sei bislang unklar, ob sich der 17-Jährige die Verletzungen selbst zugefügt oder ihn jemand verletzt habe, hieß es von der Polizei. Der Jugendliche, der seit Samstagabend medizinisch versorgt werde, habe bisher nicht befragt werden können.