Münster - Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat zwei Führungspositionen besetzt und einen Sportdirektor und einen Technischen Direktor verpflichtet. Sportdirektor wird der gebürtige Münsteraner Jan Uphues, der zuletzt für den Ligakonkurrenten Holstein Kiel gearbeitet hatte. Als Technischer Direktor soll David Niehues arbeiten. Beide sind Sport-Geschäftsführer Ole Kittner unterstellt und sollen ihre neuen Posten im Oktober antreten.