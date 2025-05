Krausnick - Bei einem Streit im Schwimmresort Tropical Islands (Landkreis Dahme-Spreewald) sind 17 Gäste vermutlich durch Pfefferspray leicht verletzt worden. Die Gäste im Alter von 4 bis 61 Jahren klagten in der Nacht über Augenreizungen und zum Teil auch über Atemnot, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Süd mitteilte. Demnach wurde keiner der Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Die Täter entkamen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge brach am späten Sonntagabend im Zeltbereich in der Halle, in dem die Gäste übernachten können, ein Streit zwischen mehreren Menschen aus, bei denen es sich vermutlich auch um Gäste handelte. Dabei wurde demnach Reizstoff versprüht. Weitere Angaben zu den Tätern lagen zunächst nicht vor, auch nicht zum Hintergrund des Streits. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.