Unfälle 18-Jährige in Brand-Erbisdorf von Auto erfasst und gestorben
Ein Auto erfasst eine 18-Jährige auf einer Bundesstraße im Landkreis Mittelsachsen.
16.02.2026, 08:31
Brand-Erbisdorf - Eine 18 Jahre alte Fußgängerin ist auf der Bundesstraße 101 in Brand-Erbisdorf (Landkreis Mittelsachsen) von einem Auto erfasst worden. Die junge Frau starb nach dem Unfall am Sonntagabend im Krankenhaus, wie die Polizei Chemnitz mitteilte. Der 21 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt, wie es hieß. Wie genau es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.