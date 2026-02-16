Brand-Erbisdorf - Eine 18 Jahre alte Fußgängerin ist auf der Bundesstraße 101 in Brand-Erbisdorf (Landkreis Mittelsachsen) von einem Auto erfasst worden. Die junge Frau starb nach dem Unfall am Sonntagabend im Krankenhaus, wie die Polizei Chemnitz mitteilte. Der 21 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt, wie es hieß. Wie genau es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.