Beim Altstadtfest in Jever fällt eine junge Frau während der Fahrt mit dem „Beat Jumper“ aus ihrem Sitz. Sie fällt auf den Boden und wird schwer verletzt. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Jever - Eine 18-Jährige ist auf dem Altstadtfest in Jever (Landkreis Friesland) aus drei bis vier Metern Höhe aus einem Fahrgeschäft gestürzt. Es bestehe keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls sei noch unklar. Der Vorfall sei passiert, nachdem der „Beat Jumper“ am Sonntag im laufenden Betrieb kurz gestoppt habe, um dann wieder Fahrt aufzunehmen. Das Gewerbeaufsichtsamt und der Tüv prüfen nun, ob ein technischer Defekt am Fahrgeschäft zu dem Unfall führte. Es sei in Absprache mit den Behörden bereits abgebaut worden.