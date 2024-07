Uelzen - Nach dem gewaltsamen Tod eines 55 Jahre alten Mannes im Bahnhof Uelzen ist ein Haftbefehl gegen den 18 Jahre alten mutmaßlichen Täter erlassen worden. Der junge Mann soll den 55-Jährigen gestoßen oder getreten haben, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Das Opfer sollte noch heute obduziert werden.

Der ältere Mann aus Lüneburg stürzte den Angaben zufolge dabei in der Nacht zum Sonntag mehrere Stufen einer Treppe hinunter, erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Tatort. Der 18-Jährige flüchtete zunächst aus dem Hundertwasser-Bahnhof und wurde noch in der Nacht festgenommen.

Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Marokkaner, der seit Juni in einer Unterkunft für Asylbewerber in Uelzen wohnt, sagte Polizeisprecher Kai Richter. Gegen den 18-Jährigen wird wegen Totschlags ermittelt. Eine Blutuntersuchung soll zeigen, ob er unter Drogeneinfluss stand. Nach Informationen des Sprechers ist der Nordafrikaner 2021 als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen, derzeit wird er geduldet.

18-Jähriger kurz zuvor aus Polizeigewahrsam entlassen

Nach den bisherigen Ermittlungen kannten sich der mutmaßliche Täter und der 55-Jährige nicht. Ob ein Streit dem Treppenstoß voranging, war unklar.

Der junge Mann war nur wenige Stunden vor dem Tod des 55-Jährigen aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Zuvor war er wegen eines Taschendiebstahls, einer Körperverletzung und Betäubungsmitteldelikten aufgefallen. Am Busbahnhof von Uelzen soll der 18-Jährige einem 31-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Derzeit wertet die Polizei Videosequenzen aus dem Bahnhof aus und sucht noch Zeugen, die die Tat gesehen haben.