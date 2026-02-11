Der junge Mann war mit einer Jugendgruppe unterwegs. Beim Herumklettern stürzte er jedoch ab und musste von der Bergwacht gerettet werden.

Bad Schandau - Ein 18-Jähriger ist beim Herumklettern auf den Affensteinen in der Sächsischen Schweiz in eine Schlucht gestürzt. Acht Meter fiel der junge Mann nach Angaben der DRK-Bergwacht in die Tiefe. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er im Anschluss verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Der 18-Jährige war mit einer Wandergruppe in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Nach dem Absturz hatte er an einem Baum Halt gefunden. Zwei Fahrzeuge der Bergwacht rückten aus und näherten sich aus verschiedenen Richtungen, weil die Unfallstelle zunächst unklar war.

Gebirge nicht unterschätzen

Ein Sprecher der Bergwacht mahnte derweil zur Vorsicht. Man solle das Gebirge nicht unterschätzen und sich nicht überschätzen. Generell wird vom Herumklettern auf den Felsen ohne entsprechende Ausrüstung abgeraten.