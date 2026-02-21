Ein Auto gerät bei Cloppenburg in den Gegenverkehr und stößt mit einem Lkw zusammen. Das ist bislang bekannt.

Warum der junge Mann in den Gegenverkehr geraten ist, ist laut Polizei noch unklar. (Symbolbild)

Cloppenburg - Am frühen Morgen ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72 gekommen. Zwischen Cloppenburg Ost und Emstek West ist der Wagen eines 19-Jährigen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt.

Der 19 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Warum das Auto in den Gegenverkehr kam, ist unklar.